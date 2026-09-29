Άνω Λιόσια: Βίντεο από την επίθεση στη νηπιαγωγό μέσα στο σχολείο

Νέο βίντεο από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων φέρνει στο φως το TheOpinion, καταγράφοντας την επίθεση που δέχθηκε η νηπιαγωγός στον χώρο του σχολείου τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά την ένταση που είχε προηγηθεί για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι σε παιδιά του νηπιαγωγείου. Βίντεο από το προηγούμενο περιστατικό είχε προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ στη συνέχεια η ίδια η νηπιαγωγός τραυματίστηκε.

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Δείτε το νέο βίντεο:

Τι είναι γνωστό για την επίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER για την υπόθεση στα Άνω Λιόσια, το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 12:40 το μεσημέρι. Η εκπαιδευτικός υπέβαλε μήνυση σε βάρος 21χρονης μητέρας για απειλή και εξύβριση. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν άνδρα αγνώστων στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση.

Η νηπιαγωγός τραυματίστηκε και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναμένεται να επιστρέψει στο συγκεκριμένο σχολείο. Οι ακριβείς συνθήκες του ξυλοδαρμού διερευνώνται.

Έρευνα και για όσα προηγήθηκαν

Ξεχωριστά εξετάζονται όσα καταγράφηκαν στο αρχικό βίντεο με τη νηπιαγωγό και τα παιδιά. Για την υπόθεση έχει ανακοινωθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης στο TheOpinion και όλες τις ειδήσεις από τα Άνω Λιόσια.