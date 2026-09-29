Γεωργιάδης για MedWatch: 911 ευρήματα για ενέσιμες αγωγές – Έλεγχος και για την Καρυστιανού

Μείωση κατά 91% στις νέες διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας που παρακολουθεί το MedWatch ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του συστήματος. Ο ίδιος συνέδεσε την εξέλιξη με την έναρξη της επιτήρησης και ανέφερε ότι το εργαλείο αναμένεται να επεκταθεί σε όλη τη χώρα μέσα στις επόμενες πέντε έως έξι ημέρες.

Το MedWatch εξετάζει τη δημόσια ψηφιακή παρουσία δομών υγείας, μεταξύ άλλων διαφημίσεις, ιστοσελίδες και αναρτήσεις. Σημαίνει περιπτώσεις που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, ενώ η αξιολόγηση και η απόφαση για τυχόν παράβαση ανήκουν στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς. Το DEBATER είχε παρουσιάσει πώς λειτουργεί το εργαλείο και τα πρώτα πιθανά ευρήματά του.

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Τα ευρήματα που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το σύστημα κατέγραψε 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για διαφημίσεις θεραπειών με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπείας και μπότοξ. Ανέφερε ακόμη 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούν ιατρεία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής.

Ο υπουργός έκανε επίσης λόγο για 911 ευρήματα που σχετίζονται με διαφημίσεις ενέσιμων αγωγών και 468 περιπτώσεις με κόκκινη σήμανση, στις οποίες μη γιατροί εμφανίζονταν να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Ανέφερε, τέλος, πέντε επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, εκ των οποίων οι τρεις δραστηριοποιούνταν στη φυσικοθεραπεία.

Τα παραπάνω είναι ευρήματα προς αξιολόγηση, όπως παρουσιάστηκαν από τον υπουργό, και δεν σημαίνουν ότι έχει διαπιστωθεί παράβαση σε καθεμία από τις περιπτώσεις.

«Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε» – Τι είπε για τον ΙΣΑ και την Καρυστιανού

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες που έχουν προκύψει από δημοσιεύματα σχετικά με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον πρόεδρό του, Γιώργο Πατούλη. «Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε», είπε.

Ερωτηθείς για τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε ότι η περίπτωση του ιατρείου της έλαβε κίτρινη σήμανση από το MedWatch για αναφορές στην «κβαντική ιατρική» και σε μηχάνημα βιοανάδρασης. Όπως είπε, ο αρμόδιος Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα εξετάσει την περίπτωση, όπως και τις υπόλοιπες. «Για μένα όλοι είναι αθώοι έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς», σημείωσε. Το DEBATER είχε καταγράψει τι είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός για την Καρυστιανού και το MedWatch.

Επιτροπή για το πλαίσιο της ευεξίας

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη σύσταση επιτροπής, με επικεφαλής τη γενική γραμματέα Λίλιαν Βιλδιρίδη, για τη διαμόρφωση πλαισίου στον χώρο της ευεξίας και της αναγεννητικής ιατρικής. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να υπάρχουν κανόνες που προστατεύουν τους πολίτες.

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Παράλληλα, ζήτησε να μη γενικεύονται οι καταγγελίες σε βάρος του ιατρικού κόσμου: «Ούτε όλοι οι γιατροί είναι απατεώνες ούτε παραβάτες».