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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Ξεχώρισαν CrediaBank και Eurobank

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,08%, περιορίζοντας την άνοδό του προς το τέλος της συνεδρίασης. Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 470,89 εκατ. ευρώ.

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Ξεχώρισαν CrediaBank και Eurobank
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με οριακή άνοδο έκλεισε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη στις 2.709,91 μονάδες, αυξημένο κατά 0,08%. Στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης κινήθηκε υψηλότερα, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά έως τις 2.725,35 μονάδες (+0,65%), προτού περιορίσει τα κέρδη του.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 470,89 εκατ. ευρώ και ο όγκος σε 64.404.995 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,12% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 0,34%.

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CrediaBank και Eurobank στην κορυφή των κερδών

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η CrediaBank (+4,26%) και η Eurobank (+2,67%). Ακολούθησαν η Viohalco (+1,59%), η Alpha Bank (+1,40%) και η Τράπεζα Κύπρου (+1,11%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο ΟΤΕ (-2,27%), η Aegean Airlines (-2,26%), η Optima Bank (-1,57%) και η ΔΕΗ (-1,37%).

Η Eurobank είχε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με 21.884.538 μετοχές, και τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, στα 107,35 εκατ. ευρώ. Δεύτερη σε όγκο ήταν η CrediaBank με 8.571.103 μετοχές, ενώ δεύτερη σε αξία η Εθνική Τράπεζα με 71,09 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα της αγοράς

Συνολικά, 63 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 52 πτωτικά και 9 αμετάβλητες. Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο είχαν ο Χαϊδεμένος (+30,00%) και η Τρία Άλφα (κ) (+7,98%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Ιντερτέκ (-5,15%) και τα Πλαστικά Κρήτης (-4,38%).

Στις διεθνείς αγορές καταγράφονταν ήπιες μεταβολές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων.

Σε προηγούμενο κλείσιμο που παρουσίασε το DEBATER, ο Γενικός Δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 2.695,21 μονάδες.

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Πώς έκλεισαν οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης

ΜετοχήΤιμή κλεισίματοςΜεταβολή
AKTOR9,8100 €-1,31%
ALLWYN11,4100 €+1,06%
Τράπεζα Κύπρου10,9200 €+1,11%
CrediaBank0,9800 €+4,26%
METLEN49,3400 €+0,41%
Optima Bank14,4000 €-1,57%
Τιτάν49,2800 €-0,44%
Alpha Bank4,8400 €+1,40%
Aegean Airlines11,2600 €-2,26%
Viohalco17,8800 €+1,59%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ44,3200 €-1,20%
ΔΑΑ12,2000 €+0,58%
ΔΕΗ23,0200 €-1,37%
Coca-Cola HBC50,5000 €-0,59%
ΕΛΠΕ17,9800 €+0,28%
ElvalHalcor3,7650 €-0,13%
Εθνική Τράπεζα17,6050 €-1,10%
ΕΥΔΑΠ12,3400 €-0,80%
Eurobank4,9290 €+2,67%
Lamda Development6,1450 €-0,32%
Motor Oil68,5000 €+0,37%
Jumbo24,8200 €-0,72%
ΟΛΠ46,8000 €-0,11%
ΟΤΕ19,3500 €-2,27%
Τράπεζα Πειραιώς10,7000 €+0,47%
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