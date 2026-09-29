Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Ξεχώρισαν CrediaBank και Eurobank
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,08%, περιορίζοντας την άνοδό του προς το τέλος της συνεδρίασης. Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 470,89 εκατ. ευρώ.
Με οριακή άνοδο έκλεισε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη στις 2.709,91 μονάδες, αυξημένο κατά 0,08%. Στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης κινήθηκε υψηλότερα, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά έως τις 2.725,35 μονάδες (+0,65%), προτού περιορίσει τα κέρδη του.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 470,89 εκατ. ευρώ και ο όγκος σε 64.404.995 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,12% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 0,34%.
CrediaBank και Eurobank στην κορυφή των κερδών
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η CrediaBank (+4,26%) και η Eurobank (+2,67%). Ακολούθησαν η Viohalco (+1,59%), η Alpha Bank (+1,40%) και η Τράπεζα Κύπρου (+1,11%).
Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο ΟΤΕ (-2,27%), η Aegean Airlines (-2,26%), η Optima Bank (-1,57%) και η ΔΕΗ (-1,37%).
Η Eurobank είχε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με 21.884.538 μετοχές, και τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, στα 107,35 εκατ. ευρώ. Δεύτερη σε όγκο ήταν η CrediaBank με 8.571.103 μετοχές, ενώ δεύτερη σε αξία η Εθνική Τράπεζα με 71,09 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα της αγοράς
Συνολικά, 63 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 52 πτωτικά και 9 αμετάβλητες. Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο είχαν ο Χαϊδεμένος (+30,00%) και η Τρία Άλφα (κ) (+7,98%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Ιντερτέκ (-5,15%) και τα Πλαστικά Κρήτης (-4,38%).
Στις διεθνείς αγορές καταγράφονταν ήπιες μεταβολές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων.
Σε προηγούμενο κλείσιμο που παρουσίασε το DEBATER, ο Γενικός Δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 2.695,21 μονάδες.
Πώς έκλεισαν οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης
|Μετοχή
|Τιμή κλεισίματος
|Μεταβολή
|AKTOR
|9,8100 €
|-1,31%
|ALLWYN
|11,4100 €
|+1,06%
|Τράπεζα Κύπρου
|10,9200 €
|+1,11%
|CrediaBank
|0,9800 €
|+4,26%
|METLEN
|49,3400 €
|+0,41%
|Optima Bank
|14,4000 €
|-1,57%
|Τιτάν
|49,2800 €
|-0,44%
|Alpha Bank
|4,8400 €
|+1,40%
|Aegean Airlines
|11,2600 €
|-2,26%
|Viohalco
|17,8800 €
|+1,59%
|ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
|44,3200 €
|-1,20%
|ΔΑΑ
|12,2000 €
|+0,58%
|ΔΕΗ
|23,0200 €
|-1,37%
|Coca-Cola HBC
|50,5000 €
|-0,59%
|ΕΛΠΕ
|17,9800 €
|+0,28%
|ElvalHalcor
|3,7650 €
|-0,13%
|Εθνική Τράπεζα
|17,6050 €
|-1,10%
|ΕΥΔΑΠ
|12,3400 €
|-0,80%
|Eurobank
|4,9290 €
|+2,67%
|Lamda Development
|6,1450 €
|-0,32%
|Motor Oil
|68,5000 €
|+0,37%
|Jumbo
|24,8200 €
|-0,72%
|ΟΛΠ
|46,8000 €
|-0,11%
|ΟΤΕ
|19,3500 €
|-2,27%
|Τράπεζα Πειραιώς
|10,7000 €
|+0,47%
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις