Υπάτιος Πατμάνογλου: Η ζωή του σήμερα, τα δύο παιδιά του και η πρόταση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Υπάτιος Πατμάνογλου έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2017, όταν έχασε τη σύζυγό του Αποστολία και τον μικρό τους γιο στο τροχαίο με την Porsche που οδηγούσε ο Γιώργος Βακάκης. Εννέα χρόνια αργότερα, έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια και εξακολουθεί να μοιράζεται δημόσια στιγμές και σκέψεις από τη ζωή του.

Ο ίδιος παντρεύτηκε ξανά, με την Έμμυ, και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, όπως έχει γράψει το DEBATER σε παλαιότερο αφιέρωμα για τη ζωή του μετά το δυστύχημα.

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Πηγή: Υπάτιος Πατμάνογλου – Facebook

Η ευχή στον γιο του, Παύλο

Σε ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου του, ο Υπάτιος Πατμάνογλου ανέφερε ότι ο μικρός Παύλος έγινε έξι ετών. «Χρόνια πολλά και ευλογημένα καμάρι μας», έγραψε, ευχόμενος στο παιδί υγεία και χαρά.

Η ανάρτηση αφορά τον γιο που απέκτησε με τη σημερινή του σύζυγο. Ο γιος που έχασε στο τροχαίο του 2017 ήταν άλλο παιδί – μια διάκριση που έχει σημασία στην ιστορία της οικογένειάς του. Πηγή: Υπάτιος Πατμάνογλου – Facebook

Η πρόταση για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

Σε νεότερη ανάρτησή του στο Facebook, ο Υπάτιος Πατμάνογλου απευθύνθηκε στον Δήμο Νίκαιας με την πρόταση να δημιουργηθεί το «Σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη»: ένας ανοιχτός στο κοινό χώρος μουσικής, πολιτισμού και μνήμης.

Όπως περιγράφει, εκεί θα μπορούσαν να παρουσιαστούν φωτογραφίες από την πορεία του καλλιτέχνη, δίσκοι, εξώφυλλα, αφίσες, βραβεία, ρούχα από εμφανίσεις και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τον ίδιο, ένας τέτοιος χώρος θα αποτελούσε «ένα κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας της Νίκαιας». Πρόκειται για δημόσια πρόταση του Πατμάνογλου· δεν έχει ανακοινωθεί από τον Δήμο ότι θα υλοποιηθεί.

Το τροχαίο που σημάδεψε τη ζωή του

Στις 26 Φεβρουαρίου 2017, η Porsche που οδηγούσε ο Γιώργος Βακάκης προσέκρουσε στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της οικογένειας Πατμάνογλου σε χώρο στάθμευσης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η Αποστολία Πατμάνογλου, ο γιος της, ο οδηγός της Porsche και ο συνοδηγός του. Ο Υπάτιος Πατμάνογλου είχε απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο λίγο πριν από την πρόσκρουση.

Στην επέτειο των εννέα χρόνων από το δυστύχημα είχε γράψει: «Η πληγή δεν κλείνει. Κρύβεται». Στην ίδια ανάρτηση, την οποία παρουσίασε το DEBATER, απηύθυνε και έκκληση για προσοχή στην οδήγηση.

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