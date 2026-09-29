Φωτιά τώρα στη Σίνδο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Ερευνώνται τα αίτια

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 17:45. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ ο Δήμος Ωραιοκάστρου παρέχει υδροφόρα.

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Ερευνώνται τα αίτια της φωτιάς

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από τι προκλήθηκε.

Τον Αύγουστο είχαν απασχολήσει τις Αρχές διαφορετικές πυρκαγιές στην περιοχή της Σίνδου. Δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει εκείνα τα περιστατικά με τη σημερινή φωτιά.