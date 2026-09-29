Βρετανικό Μουσείο: Δωρεάν είσοδος και για τους ξένους επισκέπτες – Τι αποφάσισε η κυβέρνηση

Δωρεάν θα παραμείνει η είσοδος στις μόνιμες συλλογές των εθνικών μουσείων της Αγγλίας και για τους επισκέπτες από το εξωτερικό, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση. Η απόφαση βάζει τέλος στην εξέταση της πρότασης να πληρώνουν εισιτήριο μόνο οι ξένοι τουρίστες, προκειμένου να ενισχυθούν τα οικονομικά των μουσείων.

Το μέτρο αφορά ιδρύματα όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Η πρόσβαση στις μόνιμες συλλογές τους παραμένει δωρεάν για όλους, όπως ισχύει από το 2001. Οι περιοδικές εκθέσεις μπορεί να απαιτούν ξεχωριστό εισιτήριο.

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Γιατί είχε εξεταστεί η επιβολή εισιτηρίου

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα εξέταζε αν η χρέωση των επισκεπτών από άλλες χώρες θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετους πόρους στα εθνικά μουσεία. Τελικά, αποφάσισε να διατηρήσει τη δωρεάν πρόσβαση ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η βρετανική πλευρά, τα εθνικά μουσεία συνεισφέρουν περισσότερες από 1 δισ. στερλίνες ετησίως στην οικονομία. Το 2025, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δέχθηκε 7,1 εκατομμύρια επισκέπτες και το Βρετανικό Μουσείο 6,4 εκατομμύρια.

Διαφορετική επιλογή από τη Γαλλία

Η βρετανική απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει η Γαλλία σε ορισμένα μεγάλα μουσεία και μνημεία. Για επισκέπτες από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το εισιτήριο του Λούβρου διαμορφώνεται στα 32 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ υψηλότερα από εκείνο που πληρώνουν οι επισκέπτες από την Ευρώπη.

Το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της ελληνικής επικαιρότητας λόγω των Γλυπτών του Παρθενώνα. Διαβάστε το ρεπορτάζ του DEBATER για τη θέση του μουσείου σχετικά με τα Γλυπτά.