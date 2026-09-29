Νέα Μάκρη: Συνελήφθη 48χρονος με συνολική ποινή 35,5 ετών – Πώς εξαπατούσε τα θύματά του

Στη Νέα Μάκρη συνελήφθη 48χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης 35 ετών και έξι μηνών. Η σύλληψη έγινε το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, ύστερα από πολυήμερη έρευνα ειδικής επιχειρησιακής ομάδας του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Οι αποφάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, απάτη, πλαστογραφίες και χρήση πλαστών εγγράφων κατά συρροή, ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις και ανυποταξία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενοικίαζε αυτοκίνητα και αναρτούσε αγγελίες πώλησης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 48χρονος παραλάμβανε οχήματα από εταιρείες ενοικίασης, καταβάλλοντας συνήθως την προβλεπόμενη προκαταβολή, αλλά δεν τα επέστρεφε στη συμφωνημένη ημερομηνία.

Στη συνέχεια δημοσίευε αγγελίες πώλησης για τα οχήματα. Ενδιαφερόμενοι αγοραστές του κατέβαλλαν προκαταβολές, όμως η μεταβίβαση δεν ολοκληρωνόταν και εκείνος διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους.

Τα πλαστά αποδεικτικά για σπίτια προς ενοικίαση

Η Αστυνομία περιγράφει και δεύτερο τρόπο δράσης. Ο 48χρονος προσέγγιζε ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν δημοσιεύσει αγγελίες μίσθωσης και εμφανιζόταν ως υποψήφιος ενοικιαστής. Προσκομίζοντας πλαστά αποδεικτικά τραπεζικής κατάθεσης, τους έπειθε ότι είχε πληρώσει την προκαταβολή και παραλάμβανε τα κλειδιά.

Έπειτα παρουσιαζόταν σε άλλους ενδιαφερόμενους ως ιδιοκτήτης των ακινήτων, εισέπραττε προκαταβολές για τη μίσθωσή τους και διέκοπτε την επικοινωνία, χωρίς να ολοκληρώνεται η συμφωνία.

Σε άλλη υπόθεση απάτης με προκαταβολές ενοικίων το DEBATER είχε παρουσιάσει πώς επιτήδειοι αξιοποιούν την ανάγκη των υποψήφιων ενοικιαστών για κατοικία. Η υπόθεση εκείνη δεν συνδέεται με τον 48χρονο.

Παρίστανε τον δικηγόρο για δήθεν ρύθμιση χρεών

Κατά την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς προσέγγιζε επίσης ανθρώπους με οφειλές σε τράπεζες και παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τους διαβεβαίωνε ότι είχε εξασφαλίσει ρύθμιση και μείωση των χρεών τους και τους έπειθε να του καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά ως αμοιβή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.