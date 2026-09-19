Πάρος: 8χρονος οδηγούσε νοικιασμένο ATV με συνεπιβάτη 33χρονο – Ανατράπηκαν και συνελήφθη ο ενήλικας

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα 8χρονο παιδί οδηγούσε εκμισθούμενη τετράτροχη μοτοσυκλέτα (ATV), έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 33χρονο άνδρα.

Το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα τόσο το παιδί όσο και ο ενήλικας να πέσουν και να τραυματιστούν.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (18/9), εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Ο 8χρονος ήταν ο οδηγός του ATV

Όπως αναφέρει το Λιμενικό, οδηγός της εκμισθούμενης τετράτροχης μοτοσυκλέτας ήταν ο 8χρονος αλλοδαπός, ενώ συνεπιβάτης ήταν ένας 33χρονος υπήκοος ΗΠΑ.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ATV ανετράπη.

Από την ανατροπή έπεσαν και τραυματίστηκαν τόσο ο 8χρονος όσο και ο 33χρονος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια εξήλθαν από το Κέντρο Υγείας.

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Συνελήφθη ο 33χρονος για «Έκθεση»

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πάρου προχώρησαν στη σύλληψη του 33χρονου για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί «Έκθεσης».

Το επίσημο δελτίο του Λιμενικού δεν διευκρινίζει τη σχέση που συνδέει τον 33χρονο με το 8χρονο παιδί.

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Για τον λόγο αυτό δεν προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση εάν πρόκειται για γονέα, συγγενή ή άλλο πρόσωπο που συνόδευε τον ανήλικο.

Έρευνα από το Λιμεναρχείο Πάρου

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.

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Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε το 8χρονο παιδί στη θέση του οδηγού ενός εκμισθούμενου ATV, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή.