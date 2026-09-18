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Φωτιά στο Ρέντη – Καίει σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Φωτιά στο Ρέντη – Καίει σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:05

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:45.

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Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Επίσης ο Δήμος Ρέντη κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Στις 15:02 ήχησε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

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