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ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: 72χρονος κατέρρευσε πριν επιβιβαστεί σε πλοίο – Λιμενικοί τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή

Ο 72χρονος Δανός έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε πλοίο με προορισμό την Αντίπαρο – Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Πάρος: 72χρονος κατέρρευσε πριν επιβιβαστεί σε πλοίο – Λιμενικοί τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Καθοριστική ήταν η επέμβαση στελεχών του Λιμενικού Σώματος στην Πάρο, όταν ένας 72χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε πλοίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (19/9), ενώ οι επιβάτες επιβιβάζονταν σε επιβατηγό-δρομολογιακό πλοίο που επρόκειτο να αναχωρήσει από την Παροικιά για την Αντίπαρο.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο 72χρονος, υπήκοος Δανίας, αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του.

Οι λιμενικοί ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ

Στελέχη του Λιμενικού που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο αντέδρασαν άμεσα.

Οι λιμενικοί επιβιβάστηκαν στο πλοίο και άρχισαν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον 72χρονο, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Παράλληλα, χρησιμοποίησαν απινιδωτή στην προσπάθεια επαναφοράς του άνδρα.

Η επέμβασή τους είχε αποτέλεσμα, καθώς, όπως αναφέρει το Λιμενικό, ο 72χρονος ανέκτησε καρδιακούς παλμούς.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου

Μετά την επαναφορά των καρδιακών παλμών του, ο άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Στην επίσημη ανακοίνωση δεν δίνονται νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την ίδια ημέρα που οι λιμενικές αρχές της Πάρου κλήθηκαν να διαχειριστούν σειρά διαφορετικών συμβάντων στο νησί, μεταξύ των οποίων και την υπόθεση με 8χρονο που οδηγούσε εκμισθούμενο ATV, το οποίο ανετράπη με συνεπιβάτη έναν 33χρονο.

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