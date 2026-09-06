Πάρνηθα: Αποπροσανατολίστηκαν στο Σπήλαιο Πανός – Εντοπίστηκαν μέσω του 112
Οι δύο πεζοπόροι κάλεσαν το 112 και γεωεντοπίστηκαν άμεσα. Πυροσβέστες τούς προσέγγισαν και τους μετέφεραν με ασφάλεια.
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο πεζοπόρων που αποπροσανατολίστηκαν στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου.
Οι δύο ημεδαποί κάλεσαν το 112, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία άμεσου γεωεντοπισμού τους και να ενημερωθεί η Πυροσβεστική.
Τους εντόπισαν μέσω του 112
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.
Για την παροχή βοήθειας κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών με ένα όχημα.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο πεζοπόρους στο Σπήλαιο Πανός και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγες ώρες αργότερα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
πηγή στην Google
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