Πάρνηθα: Αποπροσανατολίστηκαν στο Σπήλαιο Πανός – Εντοπίστηκαν μέσω του 112

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο πεζοπόρων που αποπροσανατολίστηκαν στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου.

Οι δύο ημεδαποί κάλεσαν το 112, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία άμεσου γεωεντοπισμού τους και να ενημερωθεί η Πυροσβεστική.

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Τους εντόπισαν μέσω του 112

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.

Για την παροχή βοήθειας κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών με ένα όχημα.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο πεζοπόρους στο Σπήλαιο Πανός και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγες ώρες αργότερα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.