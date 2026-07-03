Αιτωλοακαρνανία: Τραγικός θάνατος για 42χρονο μοτοσικλετιστή – Σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 3/7 στην Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα στο Ξηρόμερο, όπου ένας 42χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε ύστερα από σύγκρουση με αγριογούρουνο.

Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Μύτικα – Φυτειών, όπου με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο 42χρονος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του.

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Ξαφνικά, το αγριογούρουνο πετάχτηκε μπροστά του, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν σφοδρά και να πέσει στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο οδηγό στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 42χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο Ξηρόμερο και ιδιαίτερα στη Μπαμπίνη, τον τόπο καταγωγής του, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.