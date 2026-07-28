Παγκόσμια ημέρα ηπατίτιδας: Ένα σιωπηλό πρόβλημα δημόσιας υγείας – Πόσοι πάσχουν στην Ελλάδα

Αν και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ιών ηπατίτιδας (Α έως Ε), οι ηπατίτιδες Β και C είναι οι πιο σοβαρές, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια ηπατίτιδα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου, επιπλοκές που είναι υπεύθυνες για 1,3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.

Ιδιαίτερο γνώρισμα των χρόνιων ηπατιτίδων είναι ο ασυμπτωματικός χαρακτήρας τους, με αποτέλεσμα πολλά από τα άτομα που έχουν μολυνθεί να μην το γνωρίζουν. Υπάρχουν απλές εξετάσεις αίματος οι οποίες εντοπίζουν τους ιούς της ηπατίτιδας και διώχνουν κάθε αμφιβολία.

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Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 άνθρωποι είναι χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας Β και 70.000 άτομα της ηπατίτιδας C.

Ένα σιωπηλό πρόβλημα δημόσιας υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ιογενούς Ηπατίτιδας (28 Ιουλίου), ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης στη θεραπεία για την αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων Β και C, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν ένα σοβαρό αλλά συχνά «σιωπηλό» πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Η εξάλειψη των ιογενών ηπατιτίδων Β και C έως το 2030 αποτελεί στρατηγικό στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τα βήματα στην χώρα μας

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ στην χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων:

Δημιουργία Εθνικών Σχεδίων για την εξάλειψη της Ηπατίτιδας Β και C, τα οποία συνιστούν την πολιτική και διοικητική δέσμευση της πολιτείας για την αντιμετώπιση της νόσου.

Ένταξη του εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού καθώς αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό τρόπο για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της.

Χρήση συνδυασμού αντι-ιικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας Β.

Χρήση φαρμάκων νέας γενιάς τα οποία οδηγούν στην πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της ηπατίτιδας C. Τα νέα αυτά φάρμακα έχουν πάρει έγκριση για τη θεραπεία των παιδιών ηλικίας >3 ετών.

Δωρεάν πρόσβαση στα νέα θεραπευτικά σχήματα. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει αγωγή για την ηπατίτιδά Cκαι έχουν θεραπευτεί περίπου 18.000 άτομα.

«Ας βάλουμε τέλος στην ηπατίτιδα»

Για το έτος 2026, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και η World Hepatitis Alliance προτρέπουν τα άτομα να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τις ηπατίτιδες, με τη φράση:

“World Hepatitis Day-Let’s break it down.”.

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«Ας βάλουμε τέλος στην ηπατίτιδα!». Ας ενώσουμε τη φωνή μας, ας μάθουμε την αλήθεια και ας κάνουμε το πρώτο βήμα: την εξέταση. Η πρόληψη και η θεραπεία είναι στα χέρια μας.

Η ηπατίτιδα δεν κάνει διακρίσεις

Με το μήνυμα «Δεν είναι αυτό που νομίζεις…», η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος καλεί τους πολίτες να αναζητήσουν έγκυρη ενημέρωση, να γνωρίσουν τους τρόπους πρόληψης και μετάδοσης και να συζητήσουν χωρίς φόβο ή προκατάληψη.

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Η ενημέρωση μπορεί να καταρρίψει έναν μύθο. Η εξέταση μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου.

Παρά τη σημαντική επιστημονική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, οι Ιογενείς Ηπατίτιδες εξακολουθούν να αποτελούν μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως.

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Ο αποτελεσματικός εμβολιασμός έναντι της Ηπατίτιδας Β και οι σύγχρονες, υψηλής αποτελεσματικότητας θεραπείες για την Ηπατίτιδα C έχουν αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων λοιμώξεων. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν με χρόνια Ιογενή Ηπατίτιδα χωρίς να το γνωρίζουν.

Γιατί καθυστερεί η διάγνωση

Η απουσία εμφανών συμπτωμάτων σε αρκετές περιπτώσεις, η ελλιπής γνώση και ο φόβος που γεννούν τα στερεότυπα μπορεί να καθυστερήσουν τον έλεγχο, τη διάγνωση και την πρόσβαση στη θεραπεία. Για τον λόγο αυτό, η ενημέρωση δεν αποτελεί απλώς ένα «εργαλείο» ευαισθητοποίησης· αποτελεί ουσιαστικό μέρος της πρόληψης.

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Μας αφορά όλους

Ο όρος «ηπατίτιδα» περιγράφει τη φλεγμονή του ήπατος. Μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά αίτια, μεταξύ των οποίων λοιμώξεις από ιούς, αυτοάνοσα νοσήματα, κατανάλωση αλκοόλ ή φαρμακευτικούς και άλλους παράγοντες.

Οι Ιογενείς Ηπατίτιδες προκαλούνται κυρίως από πέντε διαφορετικούς ιούς — Α, Β, C, Δ και Ε — οι οποίοι διαφέρουν ως προς τους τρόπους μετάδοσης, τη φυσική πορεία της λοίμωξης και τις δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας. Η ηπατίτιδα όπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος δεν αφορά «κάποιους άλλους». Δεν συνδέεται με μία συγκεκριμένη ηλικία, κοινωνική ομάδα ή τρόπο ζωής. Αφορά τη δημόσια υγεία και, επομένως, αφορά όλους μας.