Φωτιά στην Παναγία Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παναγιά Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία το απόγευμα της Παρασκευής 10/7 σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, ενώ κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 αεροσκάφη.

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