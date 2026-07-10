Φωτιά στην Παναγία Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παναγιά Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία το απόγευμα της Παρασκευής 10/7 σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, ενώ κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 19 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026
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