Ωρωπός: “Της μιλούσε άσχημα και την έσπρωχνε” – Μαρτυρίες για τον 32χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε βίντεο

Αν και ο 32χρονος από τον Ωρωπό υποστηρίζει ότι είναι όλα ψέματα και η σύζυγος του τον ζηλεύει, οι έμπειροι αξιωματικοί του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛ.ΑΣ. έκριναν ότι πρέπει να συλληφθεί.

Ο λόγος για τον 32χρονο ο οποίος προφυλακίστηκε λόγω αρκετών καταγγελιών που είχαν γίνει από τη σύζυγό του σε Αστυνομικό Τμήμα αν και στο τέλος πάντα έπαιρνε πίσω την καταγγελία της. Όπως έπραξε και αυτή τη φορά.

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Μάλιστα στον Alpha δήλωσε: «Πάνω στα νεύρα μου είπα δύο βλακείες».

Ωστόσο, μαρτυρίες στο DEBATER κάνουν λόγο για έναν αρκετά επιθετικό άνθρωπο που ήταν μια ζωή με τη μπύρα στο χέρι.

«Μια ζωή τον βλέπαμε με την μπύρα στο χέρι. Κάποια στιγμή είχε αρπάξει φωτιά το διαμέρισμα τους και κόντεψε να καεί όλη η πολυκατοικία. Τους είχα δει να τσακώνονται αλλά υπέθεσα ότι είναι ένας απλός τσακωμός όπως όλα τα ζευγάρια. Ωστόσο είδα αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και το μυαλό μου πήγε κατευθείαν σε αυτούς. Το οκτάχρονο αγοράκι τους είναι ένα πολύ συμπαθητικό παιδάκι που κάνει συχνά ποδήλατο αλλά φαινόταν πάντα μαγκωμένο».

Άλλη γυναίκα καταγγέλλει στο DEBATER ότι του είχε κάνει παρατήρηση για τον άσχημο τρόπο συμπεριφοράς στη γυναίκα του και ο ίδιος της απάντησε ότι: «Δεν είναι η δουλειά σου. Μην ασχολείσαι…».

«Τους έβλεπα συχνά. Της μιλούσε άσχημα και την έσπρωχνε. Ως γυναίκα του έκανα παρατήρηση ότι δεν είναι τρόπος αυτός και γύρισε και μου απάντησε: «Δεν είναι δουλειά σου. Μην ασχολείσαι». Την επόμενη ημέρα τους έβλεπα μια χαρά. Ωστόσο το περασμένο Σάββατο είδα την γυναίκα του να κλαίει στην παραλία. Μιλούσε με μια άλλη κοπέλα εκεί. Μετά έμαθα τι συνέβη. Αυτός κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες».