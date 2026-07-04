Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκιδική, “μάχη” με τις φλόγες στο Κιλκίς – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 60 πυρκαγιές, με τις περισσότερες να αντιμετωπίζονται άμεσα πριν πάρουν διαστάσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η εικόνα στην Κεντρική Μακεδονία, όπου καταγράφηκαν ταυτόχρονα 16 νέες εστίες φωτιάς, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και των εναέριων μέσων.

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Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Κρηστώνη Κιλκίς

Μαίνεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρηστώνη Κιλκίς σήμερα, λίγο πριν τις 19:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 19:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κρηστώνης της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Προποντίδας Χαλκιδικής σήμερα περίπου στις 17:30.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, καθώς και Εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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Στις 18:13 εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα από το 112, το οποίο αναφέρει: “Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς Νέα Καλλικράτεια”.

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Κυριακή 5 Ιουλίου

Αύριο, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

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Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Οδηγίες από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου αυξάνονται οι μετακινήσεις και οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο, δεν πρέπει να πραγματοποιείται καμία ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Υπαίθριες ψησταριές κοντά σε δάση ή ξηρή βλάστηση, εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως η χρήση τροχού ή ηλεκτροκόλλησης, το κάψιμο υπολειμμάτων ή ακόμη και η απόρριψη ενός αναμμένου τσιγάρου μπορούν, μέσα στις συνθήκες που θα επικρατήσουν, να οδηγήσουν στην εκδήλωση μιας μεγάλης πυρκαγιάς.

Όσοι κατοικούν μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να διατηρούν τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους καθαρούς από ξερή βλάστηση και εύφλεκτα υλικά, να απομακρύνουν κλαδιά και πευκοβελόνες και να φροντίζουν ώστε η βλάστηση να μην εφάπτεται των κτισμάτων. Η συντήρηση των καθαρισμένων οικοπέδων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης.

Οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών υψηλού κινδύνου έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Ωστόσο, η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Με υπευθυνότητα, προσοχή και συνεργασία μπορούμε να αποτρέψουμε την εκδήλωση πυρκαγιών και να προστατεύσουμε τον τόπο μας.