Φωτιά στην Κρηστώνη Κιλκίς – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε ήμερα 4 Ιουλίου 2026 λιγο πριν τις 19:00 στην περιοχή Κρηστώνη Κιλκίς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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Μάλιστα, στις 19:13 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κρηστώνης της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.