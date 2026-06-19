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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 64χρονος που έτρεχε με 176 χλμ/ωρα στην Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων

Το όριο ήταν στα 110 χλμ/ωρα

Συνελήφθη 64χρονος που έτρεχε με 176 χλμ/ωρα στην Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων
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Χειροπέδες σε 64χρονο που έτρεχε με 176χλ/ώρα στην εθνική οδό Αθηνών – Ευζώνων πέρασε η ΕΛΑΣ στην περιοχή του Κιλκίς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Κιλκίς, που πραγματοποιούσαν χθες το βράδυ ελέγχους, κατέγραψαν την ταχύτητά του με ραντάρ και τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση.

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Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κ. Μακεδονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τροχονομικοί έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

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