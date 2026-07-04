Φωτιά στο Λειψύδριο Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Στη “μάχη” 7 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψύδριο Κιλκίς.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Λειψύδριο Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης μηχάνημα έργου επιχειρεί για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψύδριο Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Μάλιστα, στις 16:22 ήχησε και μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λειψύδριο της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice July 4, 2026

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τα υπόλοιπα μέτωπα

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνα και Άγιος Ισίδωρος της Ρόδου, έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων του νησιού.

ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ έλεγχο η πυρκαγία στα Γρεβενά.

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ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ οι πυρκαγιές σε Κέρκυρα και Σαράντα Μάρτυρες Αττικης.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14:30 στον λόφο των 40 Μαρτύρων, στον Δήμο Αχαρνών, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

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Ομοίως ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ και η πυρκαγιά στα Βασιλικά Κέρκυρας, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σήμερα 4 Ιουλίου 2026 και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αξιζει να σημειωθεί ότι 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κερκυρας είχαν άμεσα ελέγξει ετερη πυρκαγία στην περιοχή Απράος.

ΑΜΕΣΑ ΚΑΤΕΣΒΕΣΘΗ η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών η οποία εκδηλώθηκε πλησίον δασικής έκτασης λίγο πριν τις 14:00. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.