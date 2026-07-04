Κατέρρευσε μεσοτοιχία κτιρίου στο Μαρούσι – Ένας τραυματίας – Δείτε φωτογραφίες

Ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από κατάρρευση μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου όταν τμήμα μεσοτοιχίας από υπό ανέγερση πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, κατέρρευσε και έπεσε σε γειτονικό σπίτι.

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Συγκεκριμένα τα συντρίμμια κατέληξαν στην ταράτσα και στην αυλή της παρακείμενης μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στα πόδια ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς.