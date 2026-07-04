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ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε μεσοτοιχία κτιρίου στο Μαρούσι – Ένας τραυματίας – Δείτε φωτογραφίες

Λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς

Κατέρρευσε μεσοτοιχία κτιρίου στο Μαρούσι – Ένας τραυματίας – Δείτε φωτογραφίες
DEBATER NEWSROOM

Ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από κατάρρευση μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου όταν τμήμα μεσοτοιχίας από υπό ανέγερση πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, κατέρρευσε και έπεσε σε γειτονικό σπίτι.

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Συγκεκριμένα τα συντρίμμια κατέληξαν στην ταράτσα και στην αυλή της παρακείμενης μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στα πόδια ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Φωτογραφία
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τμήμα μεσοτοιχίας (σοβάδες και οικοδομικά υλικά) από το εργοτάξιο πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8, κατέρρευσε και έπεσε στη δίπλα μονοκατοικία, τραυματίζοντας άνδρα που καθόταν στην αυλή του σπιτιού του, Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Φωτογραφία
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τμήμα μεσοτοιχίας (σοβάδες και οικοδομικά υλικά) από το εργοτάξιο πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8, κατέρρευσε και έπεσε στη δίπλα μονοκατοικία, τραυματίζοντας άνδρα που καθόταν στην αυλή του σπιτιού του, Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Φωτογραφία
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τμήμα μεσοτοιχίας (σοβάδες και οικοδομικά υλικά) από το εργοτάξιο πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8, κατέρρευσε και έπεσε στη δίπλα μονοκατοικία, τραυματίζοντας άνδρα που καθόταν στην αυλή του σπιτιού του, Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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