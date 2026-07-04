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Κέρκυρα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Βασιλικά Αχαράβης

Όλες οι δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς αναμένονται δυνατοί άνεμοι.

Κέρκυρα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Βασιλικά Αχαράβης
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi
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Υπό μερικό έλεγχο και οριοθετημένη σε δύσβατο σημείο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στον οικισμό Βασιλικά Αχαράβης στην Κέρκυρα.

Στη μάχη της πυρόσβεσης συνέδραμαν εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου Β.Κέρκυρας και η ομάδα της λέσχης Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας.

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Όλες οι δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς αναμένονται δυνατοί άνεμοι.

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