Κέρκυρα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Βασιλικά Αχαράβης
Όλες οι δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς αναμένονται δυνατοί άνεμοι.
Υπό μερικό έλεγχο και οριοθετημένη σε δύσβατο σημείο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στον οικισμό Βασιλικά Αχαράβης στην Κέρκυρα.
Στη μάχη της πυρόσβεσης συνέδραμαν εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου Β.Κέρκυρας και η ομάδα της λέσχης Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας.
Όλες οι δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς αναμένονται δυνατοί άνεμοι.
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