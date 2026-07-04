Νίστρουπ μετά την φιλική «τριάρα» κόντρα στον Άγιαξ: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας»

Πολύ ευχαριστημένος απ’ τη συνολική εικόνα που έδειξε ο Παναθηναϊκός στο νικηφόρο 3-1 απέναντι στον Άγιαξ στο δεύτερο (και τελευταίο) φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, εμφανίστηκε ο προπονητής των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός τεχνικός στάθηκε στο γεγονός ότι πολλοί παίκτες όπως ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς κι ο Ανδρέας Τεττέη «βγήκαν μπροστά» στο ματς με τον «Αίαντα», ενώ αναφέρθηκε σ’ αυτά που του άρεσαν, αλλά και σε όσα χρειάζεται να βελτιώσει η ομάδα του.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

-Τα συμπεράσματα του από το παιχνίδι:

«Τα συμπεράσματα είναι θετικά, εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς τη μπάλα. Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάγκουσιτς, ο Τεττέη, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμ μας ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

-Για τον Καλάμπρια:

«Ο Καλάμπρια ένιωσε ένα πόνο στο στομάχι, τίποτα παραπάνω, δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι το σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια να μην έχεις επιπόλαιους τραυματισμούς».

-Για την πρόοδο της ομάδας κι ότι έπαιξε για μεγαλύτερο διάστημα καλά από ότι στο προηγούμενο φιλικό:

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«Όταν παίζεις απέναντι στον Άγιαξ δεν γίνεται να είσαι και τα 90 λεπτά καλύτερος, το σημαντικό είναι να ελέγχεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν. Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι με τη μπάλα στα πόδια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαι ικανοποιημένος κι από τις συνθήκες του φιλικού, ήταν σαν επίσημο παιχνίδι».