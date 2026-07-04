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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεταγραφική “βόμβα” με Μπόνγκα ενεργοποιεί ο Παναθηναϊκός

Ο Μπόνγκα πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Παρτίζαν στη EuroLeague

Μεταγραφική “βόμβα” με Μπόνγκα ενεργοποιεί ο Παναθηναϊκός
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμη σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews, έχει προβάδισμα για την απόκτηση του Γερμανού φόργουορντ Ίσαακ Μπόνγκα από την Παρτίζαν.

Όπως αναφέρεται, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές με την πλευρά του 26χρονου διεθνούς, ο οποίος φέρεται να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα του Βελιγραδίου, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευσής του. Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει ανοικτή, καθώς ενδιαφέρον για τον παίκτη έχουν δείξει και άλλοι ισχυροί ευρωπαϊκοί σύλλογοι.

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Ο Μπόνγκα πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Παρτίζαν στη EuroLeague, ξεχωρίζοντας για τις αμυντικές του ικανότητες, την αθλητικότητά του και τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις. Τα στοιχεία αυτά τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο περιζήτητους παίκτες της φετινής μεταγραφικής αγοράς.

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο Παναθηναϊκός θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν παίκτη με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, αλλά και από το NBA, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γραμμή των φόργουορντ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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