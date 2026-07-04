Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Δύσκολη νύχτα με τις φλόγες να απειλούν τον οικιστικό και βιομηχανικό ιστό της Φιλοθέης (βίντεο)
Eκκενώθηκε το Ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμων» - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 20:30.
Θυμίζουμε ότι, στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς ΤΙΤΑΝ.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα και Εθελοντές ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε 1 αεροσκάφος μέχρι το τελευταίο φώς.
Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιτυχώς εκκενώθηκε το ίδρυμα “Άγιος Παντελεήμων” στο Δερβένι (επί της Εγνατίας οδού) στο Ωραιόκαστρο απέναντι από το “ΤΙΤΑΝ”. Μετέβησαν 4 λεωφορεία στο ίδρυμα για την απομάκρυνση 157 ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Συγκεκριμένα οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο “Κονταξοπούλιο” και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για συνεχείς εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή.
Εκκένωση και της Φιλοθέης
Η φωτιά έχει πλέον εισβάλει βαθιά στον οικιστικό και βιομηχανικό ιστό της Φιλοθέης. Σπίτια και εργοστάσια παραδίδονται στις φλόγες, με τις συνεχείς εκρήξεις σε βιομηχανικά και εύφλεκτα υλικά να κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί και πυροσβέστες πηγαίνουν πόρτα-πόρτα απομακρύνοντας τους κατοίκους από τα σπίτια που βρίσκονται πλησίον του πύρινου μετώπου.
Παράλληλα, εκκενώθηκε εσπευσμένα και με ασφάλεια το γνωστό κέντρο δεξιώσεων της περιοχής «Δήβελια», καθώς η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις του.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Δύο πυροσβέστες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της έντονης έκθεσής τους στους πυκνούς καπνούς κατά την επιχείρηση. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τους διακόμισαν στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Την ίδια ώρα, η φωτιά εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς απειλεί κατοικημένες περιοχές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε προληπτική εκκένωση του ιδρύματος «Άγιος Παντελεήμονας», όπου φιλοξενούνται άτομα με αναπηρία, με τους τροφίμους να μεταφέρονται με ασφάλεια στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο.
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