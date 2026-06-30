Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ακρίτα Κιλκίς: Ήχησε το 112 για την πυρκαγιά που πέρασε σε ελληνικά εδάφη

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες

Φωτιά στον Ακρίτα Κιλκίς: Ήχησε το 112 για την πυρκαγιά που πέρασε σε ελληνικά εδάφη
DEBATER NEWSROOM

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την φωτιά που απειλεί το χωριό Ακρίτας στο Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Βόρεια Μακεδονία και επεκτάθηκε σε ελληνικό έδαφος, με το 112 να προειδοποιεί τους κατοίκους του χωριού Ακρίτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το 112.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ