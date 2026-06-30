Φωτιά στον Ακρίτα Κιλκίς: Ήχησε το 112 για την πυρκαγιά που πέρασε σε ελληνικά εδάφη
Τιτάνια μάχη με τις φλόγες
Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την φωτιά που απειλεί το χωριό Ακρίτας στο Κιλκίς.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Βόρεια Μακεδονία και επεκτάθηκε σε ελληνικό έδαφος, με το 112 να προειδοποιεί τους κατοίκους του χωριού Ακρίτας.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το 112.
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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026
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