Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς (βίντεο)

Αργά σήμερα το απόγευμα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 4 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα, στη νότια Κεφαλονιά.

Λόγω της ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς, η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους των Μεταξάτων και των γειτονικών οικισμών Κλείσματα και Κοριάννοι, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς το Αργοστόλι.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 34 πυροσβέστες και 7 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα της Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και εναέρια μέσα με δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.