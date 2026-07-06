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Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών

Μετά από καταγγελίες των θυμάτων

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών
Πηγή: Pixaby
DEBATER NEWSROOM

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών ο προπονητής που καταγγέλθηκε από ανήλικες αθλήτριες στην Κεφαλονιά για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κατηγορούμενος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον χώρο του στίβου στην Κεφαλονιά, εμφανίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Μετά τη διαδικασία, και με τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

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Η υπόθεση συνδέεται με καταγγελίες που αφορούν ανήλικες αθλήτριες και έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον αθλητικό κόσμο της Κεφαλονιάς.

Η έρευνα των δικαστικών Αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.

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