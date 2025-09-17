Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κεφαλονιά – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα του Δήμου Λειβαθούς στην Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με 7 οχήματα και2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Παράλληλα, ήχησε το 112 ζητώντας από πολίτες στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.

Δείτε τις εικόνες: