Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κεφαλονιά – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών (Βίντεο – Φωτογραφίες)

16:41

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα του Δήμου Λειβαθούς στην Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με 7 οχήματα και2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, ήχησε το 112 ζητώντας από πολίτες στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.

Δείτε τις εικόνες:

