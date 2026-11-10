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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026

Για μισθωτούς και μη μισθωτούς

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:57

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

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Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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