Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μηχανική υποστήριξη – Τι λέει ο γιατρός του

Στη ΜΕΘ της Γενικής Κλινικής «Βουγιουκλάκειο» συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπίτι του στην Αθήνα.

Ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται διασωληνωμένος, υπό καταστολή και σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη.

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Υπενθυμίζεται ότι, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν έπεσε μέσα στο σπίτι του στις 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τον εντόπισε η οικιακή βοηθός του, η οποία ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να διασωληνωθεί και να εισαχθεί στη ΜΕΘ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Τρίτης (10.11.2026), ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας περιέγραψε τη σοβαρότητα της κατάστασης του ηθοποιού.

Όπως εξήγησε, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς εξακολουθεί να βρίσκεται υπό καταστολή, ενώ οι γιατροί επιχειρούν σταδιακά να μειώσουν τη φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς ανταποκρίνεται νευρολογικά.

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος, σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, σε βαριά κλινική κατάσταση. Σταδιακά γίνονται προσπάθειες να γίνει μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων για να κάνουμε τις πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις και να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις που θα έχει ο κύριος Καλλιβωκάς», είπε.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 3 Νοεμβρίου, όταν ο ηθοποιός έπεσε στο σπίτι του, όπου ζει μόνος του, και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η οικιακή βοηθός του τον βρήκε και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Αρχικά, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου διαγνώστηκε με υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, ωστόσο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, όπου διασωληνώθηκε. Ακολούθησε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Γενικής Κλινικής «Βουγιουκλάκειο», στο Αιγάλεω, όπου νοσηλεύεται.

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Ο γιατρός του περιέγραψε αναλυτικά τη διαδρομή από τον αρχικό τραυματισμό μέχρι την εισαγωγή του στη ΜΕΘ. «Ο κύριος Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διαγνωστεί με ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πήρε εξιτήριο από το Γεννηματάς και μετά προσήλθε στους Αγίους Αναργύρους και διασωληνώθηκε και ήρθε στην κλινική μας. Προφανώς οι συνάδελφοι έκριναν την κατάστασή του σταθερή για να πάρει εξιτήριο. Προφανώς λιποθύμησε και βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα ήταν λιπόθυμος. Σε εμάς ήρθε διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου».

Ο Στρατής Ανδρέας ξεκαθάρισε ότι η ζωή του Δημήτρη Καλλιβωκά βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, εξηγώντας ότι το αιμάτωμα είναι μεγάλο και ότι η αντιμετώπισή του γίνεται προς το παρόν με φαρμακευτική αγωγή.

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«Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Η ηλικία παίζει ρόλο αλλά δεν είναι το προέχον ζήτημα η ηλικία. Το αιμάτωμα είναι μεγάλο και προσπαθούμε με φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση», είπε.