Θεσσαλονίκη: “Ανέλαβα την επιχείρηση επειδή έχω ανήλικα παιδιά με προβλήματα υγείας” λέει ο λογιστής του κυκλώματος φοροδιαφυγής

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα, Τρίτη, 10 Νοεμβρίου άνδρας ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του λογιστή στο κύκλωμα της φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, αρνούμενος την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος είπε: «Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής αλλά το έκαναν επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Η κατηγορία μου για απάτη αφορά χρέη 139 χιλιάδων ευρώ που αφορούν τρεις εταιρείες με τις οποίες δεν έχω καμία σχέση» ενώ, εξήγησε ότι ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του 2025, μέσω ατομικής επιχείρησης στην οποία παρέμειναν συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή.

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Αμφισβητεί τον ρόλο που του αποδίδεται

Στο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο κατηγορούμενος αμφισβητεί τον ρόλο που του αποδίδεται στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, κάνοντας λόγο για αντιφάσεις στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, σε ορισμένα σημεία εμφανίζεται ως «αχυράνθρωπος», ενώ σε άλλο σημείο χαρακτηρίζεται «ηγετικό στέλεχος» ενός από τους τέσσερις βραχίονες της οργάνωσης.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες εντολές, αποφάσεις ή άλλες ενέργειες που να αποδεικνύουν ότι ασκούσε καθοδηγητικό ρόλο.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η περίοδος δράσης που περιγράφεται στο κατηγορητήριο αρχίζει το 2017, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στην επιχείρηση.

Όπως αναφέρει, το 2020 ήταν ακόμη φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και εργαζόταν σε διαφορετική εταιρεία.

Τι είπε τις εικονικές εταιρείες

Στη δικογραφία περιγράφεται ένας μηχανισμός μέσω του οποίου δημιουργούνταν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εταιρικά ΑΦΜ και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε οικονομικά αφερέγγυους εικονικούς διαχειριστές, με αποτέλεσμα να προκαλείται ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο και στον e-ΕΦΚΑ.

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Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι συμμετείχε σε τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι δεν προσδιορίζεται ποια εικονική εταιρεία συνέστησε, ποιες φορολογικές δηλώσεις υπέβαλε ή ποια συγκεκριμένη πράξη του συνδέεται με τη φερόμενη απάτη.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η ύπαρξη αρχείων με στοιχεία πελατών σε ένα λογιστικό γραφείο που λειτουργεί επί χρόνια δεν αποδεικνύει από μόνη της παράνομη δραστηριότητα.

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Σημαντικό μέρος της απολογίας του αφορά την οικογενειακή του κατάσταση και τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των τριών ανήλικων παιδιών του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι δίδυμες τετράχρονες κόρες του έχουν διαγνωστεί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και διαθέτουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 70% η καθεμία, ενώ η μία αντιμετωπίζει επιπλέον εγκεφαλική βλάβη που απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

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Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι η σύζυγός του είναι άνεργη και πως ο ίδιος αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της καθημερινής φροντίδας των παιδιών, καθώς και τη μεταφορά τους στις απαραίτητες θεραπείες.