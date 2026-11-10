Μάνδρα: Εννέα χρόνια από τη φονική πλημμύρα με τους 25 νεκρούς – Το τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται τον Νοέμβριο του 2026 από τη φονική πλημμύρα που έπληξε τη Μάνδρα Αττικής στις 15 Νοεμβρίου 2017, αφήνοντας πίσω της 25 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Η τραγωδία παραμένει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων της περιοχής, καθώς η ορμή των χειμάρρων παρέσυρε σπίτια, αυτοκίνητα και περιουσίες, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με κεντρικό μήνυμα «25 ζωές χαμένες – Δεν ξεχνάμε – Δεν σιωπούμε», ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017, σε συνεργασία με τον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, διοργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με Ιερά Αγρυπνία από τις 20:00 έως τη 01:00, στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου Μάνδρας.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία μνήμης. Η αφετηρία θα είναι στην ΠΕΟΘΕ, στο ύψος της πρώτης καντίνας, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στο μνημείο των θανόντων, στην πλατεία Β. Κοροπούλη.

Στις 13:30 θα ακολουθήσει εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη πλημμυρών και αντιπλημμυρικά έργα», στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μίμη Δούκα» Σακελλαρίου και Νικολαΐδου, στη Μάνδρα.

Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Θεοδόσοπουλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, και η Ροδούλα Κωνσταντινίδου, Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί στις 16:30 με Ιερά Παράκληση στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου Μάνδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου της τραγωδίας, στις 07:30 θα τελεστεί μνημόσυνο για τα 25 θύματα της φονικής πλημμύρας, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μάνδρας.

Στις 10:15 θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Θυμάτων Πλημμύρας, στην πλατεία Β. Κοροπούλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 12:00 με ημερίδα με θέμα «Ψυχικό τραύμα και φυσικές καταστροφές», σε συνεργασία με την HELPHELLAS, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μίμη Δούκα» Σακελλαρίου και Νικολαΐδου, στη Μάνδρα.

Εννέα χρόνια μετά, οι 25 άνθρωποι που χάθηκαν δεν ξεχνιούνται. Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή, μαζί με την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη, αντιπλημμυρική προστασία και ετοιμότητα απέναντι σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές.