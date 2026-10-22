Αστυνομικός των ΜΑΤ ρίχνει αντικείμενο στην είσοδο του μετρό μετά τις διαδηλώσεις (βίντεο)

Ένα περιστατικό που προκαλεί ερωτήματα καταγράφεται σε βίντεο από το τέλος των χθεσινών διαδηλώσεων, με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό των ΜΑΤ, ο οποίος φαίνεται να ρίχνει ένα αντικείμενο στην είσοδο σταθμού του μετρό στην Ομόνοια, την ώρα που πολίτες εισέρχονται στον χώρο και να τους χαιρετά επιδεικτικά.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο αστυνομικός να πετά το αντικείμενο προς την είσοδο του σταθμού, ενώ στο σημείο βρίσκονται άνθρωποι που επιχειρούν να απομακρυνθούν από την περιοχή μετά την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων.

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Το αντικείμενο που φαίνεται στο βίντεο δεν έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι να πρόκειται για χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση για το είδος του αντικειμένου ή τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε.

Στη συνέχεια, στην είσοδο του μετρό εντοπίστηκε ένα παραμορφωμένο αντικείμενο, το οποίο ενδέχεται να σχετίζεται με το περιστατικό. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο που φαίνεται να ρίχνει ο αστυνομικός στο βίντεο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ πολίτες εισέρχονταν στον σταθμό, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συγκεκριμένη ενέργεια και για το ενδεχόμενο να τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν την ασφαλή ταυτοποίηση του αντικειμένου, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.