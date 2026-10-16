Ομόνοια: Συνελήφθησαν δύο άτομα που πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα – Χρησιμοποιούσαν κατάστημα κινητών τηλεφώνων ως “βιτρίνα”

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς πέρασε η αστυνομία, οι οποίοι διακινούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στην Ομόνοια που χρησιμοποιούσαν σαν «βιτρίνα».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

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Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 15-10-2026, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α. -2- αλλοδαποί που διακινούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα σε κατάστημα-«βιτρίνα» κινητών τηλεφώνων στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας για -κατά περίπτωση- παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, απείθεια και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών των αστυνομικών της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών αναφορικά με κατάστημα-«βιτρίνα» όπου λειτουργεί επιχειρησιακό κέντρο διευκόλυνσης της παράνομης εισόδου, εξόδου και διαμονής αλλοδαπών στη χώρα μέσω της διακίνησης ταξιδιωτικών εγγράφων, ανωτέρω αστυνομικοί, πρωινές ώρες της 15-10-2026, διενήργησαν έλεγχο εντός του καταστήματος.

Σε ενδελεχή έρευνα εντός του καταστήματος κινητών τηλεφώνων, αλλά και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος ταξιδιωτικών εγγράφων (-7- διαβατήρια, -3- δελτία ταυτότητας και άδεια διαμονής),

το χρηματικό ποσό των -34.370- ευρώ,

-2- πλαστές άδειες οδήγησης,

πλήθος φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου και φωτοαντίγραφων ταξιδιωτικών εγγράφων,

πλήθος καρτών SIM και τηλεφωνικών συνδέσεων,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και

-5- κάμερες με καταγραφικό.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι μέσω του καταστήματος διακινούνταν και πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων που είχαν καταχωρηθεί σε ανύπαρκτα πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε να αποτρέψει τον έλεγχο, εμποδίζοντας τους αστυνομικούς ενώ διαπιστώθηκε ότι δε κατείχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη διαμονή στη χώρα.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.