Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εντοπίστηκε ύποπτο χαρτοκιβώτιο στην Ομόνοια
Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο (χαρτοκιβώτιο).
Λόγω διενέργειας ελέγχου από το Τ.Ε.Ε.Μ. σημειώνεται διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων: 1) στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από πλατεία Ομονοίας, 2) στην οδό Σατωβριάνδου από το ύψος της οδού Σωκράτους 3) στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων.
πηγή στην Google
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