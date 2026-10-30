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Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εντοπίστηκε ύποπτο χαρτοκιβώτιο στην Ομόνοια

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εντοπίστηκε ύποπτο χαρτοκιβώτιο στην Ομόνοια
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο (χαρτοκιβώτιο).

Λόγω διενέργειας ελέγχου από το Τ.Ε.Ε.Μ. σημειώνεται διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων: 1) στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από πλατεία Ομονοίας, 2) στην οδό Σατωβριάνδου από το ύψος της οδού Σωκράτους 3) στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων.

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