Λήξη συναγερμού στην Πάτρα: Σε ψυχιατρική κλινική οδηγείται ο άνδρας που απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί
Μετά από επιχείρηση των Αρχών
Την κινητοποίηση των Αρχών στην Πάτρα προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου ένας άνδρας στην οδό 6ου Συντάγματος, καθώς απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό στο σημείο και να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ενημέρωσε ο ίδιος την αστυνομία για τις προθέσεις του.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δύο διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι, σύμφωνα με το DEBATER τον απομάκρυναν από το σπίτι και τον μεταφέρουν σε ψυχιατρική κλινική.
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