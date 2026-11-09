Λήξη συναγερμού στην Πάτρα: Σε ψυχιατρική κλινική οδηγείται ο άνδρας που απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί

Την κινητοποίηση των Αρχών στην Πάτρα προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου ένας άνδρας στην οδό 6ου Συντάγματος, καθώς απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό στο σημείο και να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ενημέρωσε ο ίδιος την αστυνομία για τις προθέσεις του.

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Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δύο διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι, σύμφωνα με το DEBATER τον απομάκρυναν από το σπίτι και τον μεταφέρουν σε ψυχιατρική κλινική.