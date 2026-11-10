«Ο Σιδηρόδρομος σε Πραγματικό Χρόνο»: Παρουσιάστηκε το railway.gov.gr παρουσία Μητσοτάκη

«Σήμερα γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα για να αποκαταστήσουμε την τρωθείσα εμπιστοσύνη μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού σιδηροδρόμου», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, στο Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά-Πελοποννήσου, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Για όσους από εμάς ζήσαμε από πρώτο χέρι το δράμα της τραγωδίας των Τεμπών, μας ενώνει μια κοινή δέσμευση, μια υπόσχεση που δώσαμε τότε στους εαυτούς μας, αλλά και μια δέσμευση λογοδοσίας προς την ελληνική κοινωνία, ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξαναζήσει η χώρα μια τέτοια τραγωδία» είπε ο πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα συστήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των επικοινωνιών μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών.Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη παραληφθεί οι δύο πρώτοι νέοι συρμοί της Hellenic Train, οι οποίοι θα ενταχθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο από τις αρχές του επόμενου έτους.

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Η ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr επιτρέπει την παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο και εισάγει νέες δυνατότητες επιχειρησιακής εποπτείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Αποτελεί μια νέα ψηφιακή υποδομή, που αναπτύχθηκε με τη συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και των 26 δωρητών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, και συνδυάζει τη δυνατότητα δημόσιας ενημέρωσης για την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών με σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης, διαχείρισης και εποπτείας για τις αρμόδιες υπηρεσίες των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών δορυφορικού γεωεντοπισμού GNSS και του συστήματος HEPOS του Ελληνικού Κτηματολογίου, η πλατφόρμα παρέχει δεδομένα θέσης σε πραγματικό χρόνο, σε 134 αμαξοστοιχίες εξοπλισμένες με ειδικούς πομπούς, καλύπτοντας 1.650 χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου, μέσω διαδραστικού χάρτη που συνδυάζει τη δημόσια ενημέρωση με εργαλεία εσωτερικής διαχείρισης.

Παράλληλα, δημιουργείται σταδιακά μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για τις λειτουργίες του σιδηροδρόμου, συνδέοντας πληροφορίες που αφορούν την κυκλοφορία, το σιδηροδρομικό δίκτυο, το τροχαίο υλικό, το προσωπικό, τις πιστοποιήσεις και την παρακολούθηση συμβάντων. Η συγκέντρωση και διασύνδεση δεδομένων επιτρέπει την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, την ταχύτερη αναγνώριση αποκλίσεων, την καλύτερη επιχειρησιακή πληροφόρηση και τη λήψη αποφάσεων με βάση πραγματικά δεδομένα.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, ανοίγοντας την εκδήλωση, παρουσίασε την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην αναδιοργάνωση του νέου ενιαίου φορέα διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενοποίηση των οργανισμών, τη διαμόρφωση νέας οργανωτικής δομής, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αποκατάσταση κρίσιμων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες ανανέωσης και στελέχωσης του οργανισμού, με την προγραμματισμένη πρόσληψη 690 εργαζομένων, την επιλογή νέων διευθυντικών στελεχών και την αξιοποίηση εξειδικευμένης ελληνικής και διεθνούς τεχνογνωσίας.

«Το railway.gov.gr αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου. Για πρώτη φορά αποκτούμε μια ενιαία εικόνα της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εποπτεία, τον συντονισμό και τη διαφάνεια. Δεν πρόκειται απλώς για μια πλατφόρμα παρακολούθησης, αλλά για ένα εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και λαμβάνουμε αποφάσεις. Ευχαριστούμε θερμά την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τα 26 μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, των οποίων η πολύτιμη δωρεά συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας» δήλωσε ο διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της κοινής παρουσίασης, από τον γενικό γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιου, και τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αναδείχθηκε η πορεία υλοποίησης της πρωτοβουλίας, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος που συνδέει τη δημόσια ενημέρωση με τις καθημερινές επιχειρησιακές ανάγκες του σιδηροδρόμου.

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«Το railway.gov.gr δίνει στους ανθρώπους του σιδηροδρόμου ακριβή εικόνα της κυκλοφορίας, έγκαιρες ειδοποιήσεις και εργαλεία για να παρεμβαίνουν αποτελεσματικότερα. Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τη διαδρομή του τρένου του σε πραγματικό χρόνο. Ευχαριστώ τους 26 δωρητές της ελληνικής ναυτιλίας και όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση. Η δουλειά μας είναι να μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε λύσεις που κάνουν τον σιδηρόδρομο ασφαλέστερο, πιο διαφανή και πιο χρήσιμο για τον πολίτη» ανέφερε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε «Η σημερινή εκδήλωση δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς. Έχει όμως έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: ο ελληνικός σιδηρόδρομος και η ελληνική ναυτιλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό, να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών. Χάρη στην πολύτιμη συνεισφορά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, τους οποίους θέλουμε να βγάλουμε ασπροπρόσωπους για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, μια πιλοτική ιδέα έγινε πράξη σε χρόνο ρεκόρ. Δεν παρουσιάζουμε μια ακόμη εξαγγελία, αλλά ένα σύστημα που έχει ήδη υλοποιηθεί, λειτουργεί και προσφέρει πραγματικές δυνατότητες πρόληψης. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ελληνικού Κτηματολογίου και τις νέες δυνατότητες που αποκτά η χώρα μας στον τομέα των δορυφόρων, μέσα από το έργο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργήσαμε μια υποδομή που συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια». Και προσέθεσε «Μετά την τραγωδία των Τεμπών ακούσαμε διαλόγους ντροπής. Αυτή η εποχή της χαλαρότητας, της προχειρότητας και του μπλάνκο πρέπει να τελειώσει οριστικά. Με τις νέες ψηφιακές δυνατότητες έχουμε αξιολόγηση στην πράξη, κάθε μέρα και όχι στα χαρτιά. Οι άνθρωποι του σιδηροδρόμου που εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης πρέπει να επιβραβεύονται και όσοι είναι ακατάλληλοι ή επικίνδυνοι να απομακρύνονται εγκαίρως. Κανείς δεν δικαιούται να παίρνει χαλαρά τον ρόλο του στον ελληνικό σιδηρόδρομο, ειδικά όταν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Και πάνω απ’ όλα, κάθε γονιός που βάζει το παιδί του στο τρένο πρέπει να μπορεί να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται και να αισθάνεται ότι η Πολιτεία κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την ασφάλειά του. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη. Με την ολοκλήρωση αυτής της τελευταίας εκκρεμότητας κλείνει για μένα ένας κύκλος στο Υπουργείο Μεταφορών. Ελπίζω να βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου και να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τέτοια τραγωδία».

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Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ενέταξε την πρωτοβουλία στο συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, υπογραμμίζοντας ότι «το railway.gov.gr εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και συνεκτικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του σιδηροδρόμου, το οποίο υλοποιούμε με θεσμικές παρεμβάσεις, αποκατάσταση υποδομών και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Στην εκδήλωση απηύθυνε, επίσης, χαιρετισμό ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τονίζοντας ότι «Η κεντρική μας προτεραιότητα είναι να επανακτήσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη στον ελληνικό σιδηρόδρομο, κάτι που χτίζεται με ουσιαστικές αλλαγές τις οποίες μπορούν να δουν και να καταλάβουν άμεσα στην καθημερινότητά τους».

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Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας και στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. «Το σημαντικό αυτό έργο συνδέεται άρρηκτα με μια βαθιά ριζωμένη παράδοση της Ναυτιλίας των Ελλήνων: να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία μας, με συνέπεια και καθοριστική συμβολή σε έργα εθνικής σπουδαιότητας.» ανέφερε η κα Τραυλού .

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε τιμητική απονομή αναμνηστικής πλακέτας στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ως αναγνώριση της συμβολής της στην υλοποίηση του έργου.

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Οι 26 δωρητές είναι:

1. NEPTUNE LINES

2. CHANDRIS (HELLAS) INC

3. ENESEL S.A.

4. GOLDEN UNION SHIPPING CO SA

5. TECHNOMAR SHIPPING INC

6. PROMINENCE MARITIME S.A.

7. ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD

8. ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT INC.

9. OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT S.A.

10. DANAOS CORPORATION

11. COSTAMARE SHIPPING CO S.A.

12. LATSCO MARINE MANAGEMENT INC

13. THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC

14. TMS TANKERS LTD

15. STARBULK S.A.

16. IONIC

17. NAVIOS GROUP OF COMPANIES

18. SUN ENTERPRISES LTD

19. PARALOS MARITIME CORPORATION S.A.

20. A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES SA

21. CHIOS NAVIGATION HELLAS LTD

22. EUROBULK LTD

23. ARISTON NAVIGATION CORP.

24. FRANCO COMPANIA NAVIERA SA

25. FAFALIOS SHIPPING SA

26. EQUINOX MARITIME LTD

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, η γενική γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης Παρασκευή Δραμαλιώτη, στελέχη των Σιδηροδρόμων Ελλάδος και στελέχη της Hellenic Train.