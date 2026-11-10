Μητσοτάκης για Railway.gov.gr: Σε πραγματικό χρόνο η θέση των τρένων – Νέοι συρμοί από το 2027

Την ενίσχυση της ασφάλειας του ελληνικού σιδηροδρόμου μέσω νέων τεχνολογικών συστημάτων, της παρακολούθησης των τρένων σε πραγματικό χρόνο και της ανανέωσης του τροχαίου υλικού παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την επίσημη παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας Railway.gov.gr, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι δύο πρώτοι νέοι συρμοί της Hellenic Train έχουν ήδη παραληφθεί και αναμένεται να ενταχθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο από τις αρχές του 2027.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, στην πρόοδο της τηλεδιοίκησης και του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS, αλλά και στην ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Railway.gov.gr: Η ακριβής θέση κάθε τρένου σε πραγματικό χρόνο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι η δημιουργία της πλατφόρμας προέκυψε από την ανάγκη να υπάρχει ακριβής και διαρκής εικόνα για τη θέση κάθε αμαξοστοιχίας που κινείται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Μα καλά, είναι δυνατόν να ξέρω πού είναι ο διανομέας που θα φέρει τον καφέ μου και να μην γνωρίζω πού ακριβώς βρίσκονται τα τρένα;», ανέφερε ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας το αρχικό ερώτημα που έθεσε στους συνεργάτες του.

Η ανάπτυξη του συστήματος αποδείχθηκε σύνθετη, καθώς οι συμβατικές τεχνολογίες γεωεντοπισμού δεν επαρκούν πάντοτε για να διακρίνουν με ακρίβεια σε ποια από δύο παράλληλες σιδηροδρομικές γραμμές κινείται ένας συρμός.

Για τον λόγο αυτό απαιτήθηκε εκ νέου χαρτογράφηση του δικτύου και ανάπτυξη συστήματος υψηλής ακρίβειας, το οποίο συνδυάζει γεωεντοπισμό GNSS-HEPOS, δικτυακές επικοινωνίες και ανάλυση δεδομένων.

Η πλατφόρμα ενημερώνει τη θέση των τρένων κάθε δευτερόλεπτο και προσφέρει διαδραστικό χάρτη, στοιχεία δρομολογίων, ώρες άφιξης και αναχώρησης, καθώς και πληροφορίες για πιθανές καθυστερήσεις.

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Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά πώς λειτουργεί η πλατφόρμα ζωντανής παρακολούθησης των τρένων, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου.

Τι προσφέρει η πλατφόρμα Railway.gov.gr

Λειτουργία Τι παρέχει Ζωντανός γεωεντοπισμός Ακριβής θέση των τρένων σε πραγματικό χρόνο Ενημέρωση δεδομένων Νέα στοιχεία θέσης κάθε δευτερόλεπτο Διαδραστικός χάρτης Απεικόνιση δικτύου, σταθμών και αμαξοστοιχιών Πίνακες δρομολογίων Ώρες άφιξης, αναχώρησης και πιθανές καθυστερήσεις Σιδηροδρομικό μητρώο Καταγραφή υποδομών, προσωπικού και τροχαίου υλικού Ενημέρωση επιβατών Παρακολούθηση της πορείας ενός τρένου από πολίτες και συγγενείς

Τεχνητή νοημοσύνη στις συνομιλίες μηχανοδηγών και σταθμαρχών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των επικοινωνιών μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών.

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Η συγκεκριμένη δυνατότητα προστέθηκε κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας και επιτρέπει την καταγραφή, μετατροπή σε κείμενο και επεξεργασία των συνομιλιών που πραγματοποιούνται μέσω των συστημάτων επικοινωνίας του σιδηροδρόμου.

Στόχος είναι να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές αποκλίσεις από τα πρωτόκολλα, ασυνέπειες ή επικοινωνίες που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της.

«Βλέπετε τι μπορεί να γίνει όταν η τεχνολογία συναντά τον επαγγελματισμό», τόνισε, συνδέοντας την εφαρμογή των νέων εργαλείων με την ανάγκη ενίσχυσης της πειθαρχίας και αλλαγής της κουλτούρας λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου.

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Πρόσθετη δικλείδα και όχι υποκατάστατο των συστημάτων ασφαλείας

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το Railway.gov.gr αποτελεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα συστήματα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η ψηφιακή παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών δεν υποκαθιστά την τηλεδιοίκηση, τη σηματοδότηση ή το ETCS, αλλά προσθέτει ακόμη μία δικλείδα ελέγχου και εποπτείας.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τα συστήματα τηλεδιοίκησης στο σύνολο της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής της χώρας.

Όπως έχει γράψει το DEBATER, ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας διαθέτει πλέον ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την κάλυψη του δικτύου με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.

Σε φάση πιστοποίησης το ETCS

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι έχει εγκατασταθεί τόσο στη γραμμή όσο και στα τρένα και βρίσκεται πλέον σε φάση πιστοποίησης.

Το ETCS έχει σχεδιαστεί ώστε να παρακολουθεί την ταχύτητα και την πορεία των συρμών και, εφόσον εντοπιστεί παραβίαση των προβλεπόμενων ορίων ή σημάτων, να μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα διαδικασία πέδησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, επισημαίνοντας ότι η καταστροφή υποδομών κατέστησε αναγκαία την επανάληψη έργων που είχαν ήδη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους απορρόφησης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δύο νέοι συρμοί στο δίκτυο από τις αρχές του 2027

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη παραληφθεί οι δύο πρώτοι νέοι συρμοί της Hellenic Train, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν δρομολόγια από τις αρχές του 2027.

Η ένταξή τους στο δίκτυο αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανανέωση του τροχαίου υλικού, μετά από μία μακρά περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός σιδηρόδρομος στηριζόταν σε παλαιότερους συρμούς.

«Νομίζω ότι τότε πραγματικά οι χρήστες του ελληνικού σιδηροδρόμου θα αντιληφθούν ότι κάτι εδώ ουσιαστικά έχει αλλάξει», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης για Τέμπη: «Να μην ξαναζήσει ποτέ η χώρα μια τέτοια τραγωδία»

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις παρεμβάσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο με την τραγωδία των Τεμπών και την ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των σιδηροδρομικών μεταφορών.

«Πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να αποκαταστήσουμε την τρωθείσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού σιδηροδρόμου», ανέφερε.

Τόνισε ότι όσοι βίωσαν από κοντά την τραγωδία έχουν αναλάβει μία κοινή δέσμευση απέναντι στην ελληνική κοινωνία:

«Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξαναζήσει ποτέ η χώρα μια τέτοια τραγωδία».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ατυχήματα μπορούν να συμβούν ακόμη και σε προηγμένα σιδηροδρομικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος των νέων τεχνολογιών είναι ο δραστικός περιορισμός του ανθρώπινου λάθους και, όπου είναι δυνατόν, η πλήρης αποτροπή του.

Η λειτουργία πολλαπλών και επικαλυπτόμενων συστημάτων ασφαλείας, όπως τόνισε, καθιστά τον ελληνικό σιδηρόδρομο σημαντικά ασφαλέστερο.

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε διαχρονικά το δίκτυο, από τη συντήρηση των υποδομών έως την εκπαίδευση του προσωπικού, είχαν καταγραφεί αναλυτικά και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών.

Η δωρεά των 26 εφοπλιστών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τους 26 εφοπλιστές που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας.

Η σύμβαση δωρεάς μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε περίπου 2,49 εκατ. ευρώ και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος γεωεντοπισμού στις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η υλοποίηση του εγχειρήματος απαίτησε στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την υπέρβαση σημαντικών τεχνικών και οργανωτικών δυσκολιών.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας περισσότερο αντίστοιχη με τη λειτουργία μιας νεοφυούς επιχείρησης παρά με τις συνηθισμένες πρακτικές του ελληνικού Δημοσίου.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου σιδηροδρόμου αποτελεί διαρκή υποχρέωση της Πολιτείας.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ, με κατεβασμένο το κεφάλι πάντα, να τιμήσουμε τη μνήμη, ιδίως αυτών των νέων παιδιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών», κατέληξε.