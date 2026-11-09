Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Luca Niculescu, τον οποίο συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, καθώς και της παροχής από την Ελλάδα στη Ρουμανία τεχνογνωσίας σε θέματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού υπηρεσιών του κράτους.