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Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του

Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας
MΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Luca Niculescu, τον οποίο συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, καθώς και της παροχής από την Ελλάδα στη Ρουμανία τεχνογνωσίας σε θέματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού υπηρεσιών του κράτους.

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