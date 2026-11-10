Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εκτός Σερβίας ο Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς για το ματς με την Ελλάδα

Εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού ψηλά στον δεξιό μηρό

Εκτός Σερβίας ο Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς για το ματς με την Ελλάδα
Πηγή: alestankovic/Instagram
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τον Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς θα πορευτεί η εθνική Σερβίας στις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League, καθώς ο μέσος της Ίντερ τέθηκε εκτός δράσης εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού ψηλά στον δεξιό μηρό.

Το πρόβλημα προέκυψε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας (10/11), όταν ο 20χρονος ποδοσφαιριστής αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη δεξιά βουβωνική χώρα. Ακολούθησαν κλινική εξέταση και διαγνωστικός έλεγχος απ’ το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας, που επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπειτα από συνεννόηση με το τεχνικό επιτελείο της Σερβίας και την Ίντερ, αποφασίστηκε ο Στάνκοβιτς να επιστρέψει στην ομάδα του Μιλάνου, προκειμένου να ακολουθήσει εκεί το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Ως εκ τούτου, δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της εθνικής του ομάδας για τις αναμετρήσεις με τη Γερμανία και κυρίως για την Ελλάδα (16/11, 21:45).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της σερβικής ομοσπονδίας:

«Ο Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Σερβίας στη Στάρα Παζόβα λόγω τραυματισμού και δεν θα είναι διαθέσιμος για τους προσεχείς αγώνες του Nations League με τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Ο μέσος της Ίντερ αισθάνθηκε πόνο στη δεξιά βουβωνική χώρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας. Το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ανδρών προχώρησε σε κλινική εξέταση και περαιτέρω διαγνωστικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί σήμερα τραυματισμός στους προσαγωγούς του δεξιού μηρού.

Σε συνεννόηση με το προπονητικό επιτελείο της εθνικής ομάδας και τον σύλλογό του, αποφασίστηκε ο Στάνκοβιτς να επιστρέψει στην Ίντερ, ώστε να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του. Ευχόμαστε στον Αλεξάνταρ ταχεία και επιτυχημένη ανάρρωση, καθώς και να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Ο Ζίβκοβιτς «πάγωσε» το Καραϊσκάκη – Μεγάλος κερδισμένος ο Παναθηναϊκός
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Ο Ζίβκοβιτς «πάγωσε» το Καραϊσκάκη – Μεγάλος κερδισμένος ο Παναθηναϊκός

Ο Γκονζάλες έδωσε προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», όμως ο Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύτηκε σοβαρό αμυντικό λάθος και ισοφάρισε. Στο +4 από τον Ολυμπιακό ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός.

ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-0: Έχασε τα άχαστα ο ΟΦΗ – Ακυρώθηκε γκολ του Κόντρο μέσω VAR
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-0: Έχασε τα άχαστα ο ΟΦΗ – Ακυρώθηκε γκολ του Κόντρο μέσω VAR

Οι Κρητικοί δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν απέναντι στον Ατρόμητο. Το VAR ακύρωσε γκολ του Κόντρο στο 62', με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απόδραση» με πέναλτι Καλάμπρια στο 90’+4′ – Μεγάλη ανατροπή στο Καυτανζόγλειο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απόδραση» με πέναλτι Καλάμπρια στο 90’+4′ – Μεγάλη ανατροπή στο Καυτανζόγλειο

Ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Μάρκες στο 17', όμως ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με τον Ντέσερς στο 56' και πήρε τη νίκη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια στις καθυστερήσεις.

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά με Γιόβιτς και Βάργκα – Νίκη με δέκα παίκτες
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά με Γιόβιτς και Βάργκα – Νίκη με δέκα παίκτες

Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε με τον Κόμπναν στο 26', όμως η ΑΕΚ ανέτρεψε το σκορ με πέναλτι του Γιόβιτς και κεφαλιά του Βάργκα. Αποβλήθηκε ο Μαρίν στο 80', μεγάλη ευκαιρία των Βοιωτών στις καθυστερήσεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ