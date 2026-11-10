Εκτός Σερβίας ο Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς για το ματς με την Ελλάδα

Χωρίς τον Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς θα πορευτεί η εθνική Σερβίας στις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League, καθώς ο μέσος της Ίντερ τέθηκε εκτός δράσης εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού ψηλά στον δεξιό μηρό.

Το πρόβλημα προέκυψε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας (10/11), όταν ο 20χρονος ποδοσφαιριστής αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη δεξιά βουβωνική χώρα. Ακολούθησαν κλινική εξέταση και διαγνωστικός έλεγχος απ’ το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας, που επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό.

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Έπειτα από συνεννόηση με το τεχνικό επιτελείο της Σερβίας και την Ίντερ, αποφασίστηκε ο Στάνκοβιτς να επιστρέψει στην ομάδα του Μιλάνου, προκειμένου να ακολουθήσει εκεί το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Ως εκ τούτου, δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της εθνικής του ομάδας για τις αναμετρήσεις με τη Γερμανία και κυρίως για την Ελλάδα (16/11, 21:45).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της σερβικής ομοσπονδίας:

«Ο Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Σερβίας στη Στάρα Παζόβα λόγω τραυματισμού και δεν θα είναι διαθέσιμος για τους προσεχείς αγώνες του Nations League με τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Ο μέσος της Ίντερ αισθάνθηκε πόνο στη δεξιά βουβωνική χώρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας. Το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ανδρών προχώρησε σε κλινική εξέταση και περαιτέρω διαγνωστικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί σήμερα τραυματισμός στους προσαγωγούς του δεξιού μηρού.

Σε συνεννόηση με το προπονητικό επιτελείο της εθνικής ομάδας και τον σύλλογό του, αποφασίστηκε ο Στάνκοβιτς να επιστρέψει στην Ίντερ, ώστε να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του. Ευχόμαστε στον Αλεξάνταρ ταχεία και επιτυχημένη ανάρρωση, καθώς και να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ