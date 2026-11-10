Κόρα Καρβούνη: “Πέρασα δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο για ένα ρόλο – Ήταν πολύ σκληρή εμπειρία”

Η Κόρα Καρβούνη βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/11) στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε και σε μια ξεχωριστή εμπειρία από την επαγγελματική της πορεία.

Ειδικότερα, η Κόρα Καρβούνη γύρισε τον χρόνο πίσω και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο στο θέατρο. Όπως εξομολογήθηκε, είχε βρεθεί για δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο, όπου, με τη συνδρομή ψυχιάτρου, είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει από κοντά ασθενείς, ώστε να κατανοήσει καλύτερα την ψυχοσύνθεση του χαρακτήρα που θα ενσάρκωνε.

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«Δεν έμεινα. Δεν μπορεί να μείνει κάποιος. Πέρασα δύο ημέρες με έναν γιατρό ψυχίατρο, ο οποίος μου έφερνε τους ασθενείς να τους παρακολουθήσω και πώς είναι μαζί του και πώς είναι εκτός», ανέφερε αρχικά η Κόρα Καρβούνη.

Στη συνέχεια η Κόρα Καρβούνη είπε: «Ήταν πολύ σκληρή εμπειρία. Όλο αυτό το έκανα γιατί έπρεπε να ενσαρκώσω στις “Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας”, όταν πρωτοέγινε αυτή η παράσταση, ένα κορίτσι με νοητική υστέρηση αλλά και ψύχωση. Είναι ένα περίεργο έργο γιατί δε μας καταδεικνύει ακριβώς από τι πάσχει το παιδί και έπρεπε να κάνω αυτή την έρευνα για να μπορέσω να καταλάβω τι θα φέρω στην πρόβα».

«Εκεί κατάλαβα ότι η τρέλα είναι μια πολύ λεπτή ίνα. Η ισορροπία είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή είναι ένα κούνημα από δω εδώ, το να χάσει κανείς το μυαλό του. Και είχα πραγματικά ανατριχιάσει. Δηλαδή όταν έφυγα θυμάμαι, πήρα το λεωφορείο και όποιον κοίταζα έλεγα τώρα αυτός θα μπορούσε να είναι τρελός. Εγώ θα μπορούσα να είμαι τρελή. Οι άνθρωποι που συνάντησα μου μιλούσαν με μεγάλη λογική. Αυτό ήταν το ανατριχιαστικό», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Ένα παιδί ας πούμε, που μου μιλούσε στον γιατρό και έλεγε “δε φταίω εγώ, φταίνε οι γονείς μου”, μετά μου λέει ο γιατρός “έχει σκοτώσει τους γονείς του”, αλλά αυτός μιλούσε φυσιολογικά. Αυτό ήταν το ανατριχιαστικό», περιέγραψε η Κόρα Καρβούνη.