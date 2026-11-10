Θεσσαλονίκη: Διασωληνώθηκε 60χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι στην Τσιμισκή
Το ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό πτώσης από ύψος στη Θεσσαλονίκη την ίδια ημέρα.
Μία 60χρονη τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (10/11), όταν έπεσε από μπαλκόνι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Thestival, η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 15:30, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αγίας Σοφίας.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της πτώσης.
Δύο θανατηφόρες πτώσεις το ίδιο πρωί
Το πρωί της ίδιας ημέρας, ένας 38χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός σε πρασιά πολυκατοικίας στην οδό Μοναστηρίου, στην περιοχή του Βαρδαρίου, έπειτα από πτώση από όροφο του κτιρίου. Σε ξεχωριστό περιστατικό στον Λαγκαδά, μία 66χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι.
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