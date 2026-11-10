Θάνος Πετρέλης για Φοίβο: «Ήταν ό,τι καλύτερο μου είχε συμβεί – Με τα τραγούδια του, με έβαλε στα μαγαζιά»

Ο Θάνος Πετρέλης φιλοξενήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη γνωριμία του με τον Φοίβο, καθώς και στην πρώτη επαγγελματική τους συνεργασία.

«Με τον Φοίβο δεν γνωριζόμασταν καν όταν μου έγραψε τραγούδι. Ο Φοίβος ήταν ότι καλύτερο μου είχε συμβεί, όπως και σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη. Ήμουν ο πρώτος που πήρα τραγούδι του Φοίβου ως πρωτοεμφανιζόμενος. Εγώ ήμουν ένα παιδί που βγήκε από το Fame Story και υπέγραψε κατευθείαν το συμβόλαιο με τη Heaven», είπε αρχικά ο Θάνος Πετρέλης.

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«Ο Φοίβος με είχε δει σε ένα live του ΑΝΤ1 και ήθελε να μου δώσει ένα τραγούδι του. Ήταν δύο τραγούδια το “Δεν έχω μάτια γι’ άλλη” και το «Αίμα μου. Ο δίσκος που είχε μέσα αυτά τα δύο τραγούδια έγινε πολύ γρήγορα χρυσός και έτσι αυτός ο δίσκος με έβαλε και στα μαγαζιά. Μετά ήταν μόνο Φοίβος για αρκετά χρόνια», συμπλήρωσε ο Θάνος Πετρέλης.