Ο Ρουβίκωνας επιτέθηκε σε… λάθος εταιρεία στις Αχαρνές – “Μας έχουν ρημάξει, δεν έχουμε σχέση με τη Βιολάντα” (Φωτογραφίες)

Επίθεση με βαριοπούλες στα κεντρικά γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στις Αχαρνές σχεδίαζε ο Ρουβίκωνας, ωστόσο όπως αποδεικνύεται, έκανε… λάθος.

Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/2, με την αναρχική συλλογικότητα να ανεβάζει μάλιστα και βίντεο στα social media, αντιδρώντας στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ωστόσο, μόλις ξημέρωσε διαπιστώθηκε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε… λάθος επιχείρηση. Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες του DEBATER, η μάντρα από την οποία σκαρφάλωσαν τα μέλη του Ρουβίκωνα ανήκει σε εταιρεία φυτοχωμάτων, στην οποία προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Μιλώντας στο DEBATER, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης από λάθος ξέσπασε, τονίζοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά.

“Μας έχουν ρημάξει. Δεν έχουμε καμία σχέση με την γνωστή μπισκοτοβιομηχανία. Σας παρακαλώ ενημερώστε τους δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πριν λίγες ημέρες μας έγραψαν με συνθήματα στον τοίχο. Σήμερα με βαριοπούλες μας έσπασαν την τζαμαρία. Εμείς είμαστε εταιρεία φυτοχωμάτων. Δεν έχουμε καμία σχέση. Πίσω μας απλά είναι αποθήκη της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Δεν θα φύγω κιόλας από την έδρα μου γι’ αυτό. Να φύγουν αυτοί. Το σωστό βέβαια είναι να μην φύγει κανένας” είπε χαρακτηριστικά στο DEBATER.

Δείτε την ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα ο Ρουβίκωνας: