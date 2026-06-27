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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιές σε 4 σημεία των Αχαρνών και Φυλής

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιές σε 4 σημεία των Αχαρνών και Φυλής
parnesnews.gr
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 27/6 για εστίες φωτιάς σε 4 σημεία των Αχαρνών και Φυλής.

Συγκεκριμένα, τα συμβάντα ξέσπασαν σε ξέρα χόρτα και απορρίμματα. Μάλιστα, το ένα από τα συμβάντα στην Φυλή εξελίσσεται κάτω από το γήπεδο της ΑΕΚ σε ελαιόδεντρα και είναι σε έκταση περίπου 5 στρέμματα. Γίνονται προσπάθειες για να μην επεκταθεί περαιτέρω.

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Σε όλα τα σημεία, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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