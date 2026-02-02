Ο Ρουβίκωνας έκανε… λάθος: Αντί να επιτεθεί στα γραφεία της “Βιολάντα” στις Αχαρνές, τα “έσπασε” σε άλλη εταιρεία (βίντεο)

Επίθεση με βαριοπούλες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/2 μέλη του Ρουβίκωνα σε εταιρεία στις Αχαρνές, νομίζοντας πως επρόκειτο για τα κεντρικά γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα.

Κατά την επίθεση, μέλη του Ρουβίκωνα πήδηξαν τα κάγκελα και έσπασαν με βαριοπούλες τις τζαμαρίες της συγκεκριμένης εταιρείας, χωρίς να καταλάβουν ότι δεν ήταν τα γραφεία της Βιολάντα, που βρίσκονται ακριβώς από πίσω.

Στη μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, ο Ρουβίκωνας ανέβασε βίντεο από την επίθεση και υποστηρίζει πως ο ο χώρος στον οποίο εργάζονταν οι γυναίκες (σ.σ. οι πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα) ήταν υπόγειο 400 τ.μ., το οποίο δεν είχε δηλωθεί ούτε στα σχέδια του εργοστασίου ούτε στο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε καταθέσει η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025.

Επίσης, γίνεται λόγος για απουσία των προβλεπόμενων ανιχνευτών αερίου στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς και για δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες φέρεται να μην περιλαμβάνονταν στα εγκεκριμένα σχέδια και από τις οποίες, σύμφωνα με την αναρχική συλλογικότητα, ξεκίνησε η διαρροή.

Επισημαίνεται επίσης ότι η διαρροή δεν ήταν πρόσφατη, καθώς εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει επανειλημμένα έντονη οσμή υγραερίου στον χώρο εργασίας τους.

Επίσης, ο Ρουβίκωνας σημειώνει ότι η εργοδοσία απέδιδε τις καταγγελίες αυτές σε άλλες αιτίες, ενώ κάνει ειδική μνεία σε δηλώσεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος φέρεται να είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να ληφθούν μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, μέλη του Ρουβίκωνα έκαναν έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.