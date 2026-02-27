Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Βρέθηκαν οστά σε παραλία, 24 ώρες μετά τη σορό σε σακούλα – Στο σημείο ιατροδικαστής

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ελληνική Αστυνομίας στη Χαλκιδική, μετά τον εντοπισμό οστών σε παραλιακή περιοχή από διερχόμενο πολίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, το εύρημα εντοπίστηκε στην παραλία του Πολύχρονου Χαλκιδικής, στο πρώτο «πόδι», ενώ οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό περίπου στις 17:00 της Παρασκευής (27.02).

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το οστό είναι ανθρώπινης προέλευσης. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει το εύρημα και να δώσει τις πρώτες απαντήσεις ως προς τη φύση του.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανακάλυψη σημειώθηκε σχεδόν ένα 24ωρο μετά τον εντοπισμό σκελετικών υπολειμμάτων, τα οποία βρέθηκαν μέσα σε σακούλες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση στον Γλαρόκαμπος Χαλκιδικής.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.