Ο Μακρόν αποθέωσε την Παρί: “Πηγή υπερηφάνειας αυτή η ομάδα” – “Θα είμαστε αμείλικτοι με όσους προκάλεσαν επεισόδια”

Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Βουδαπέστης στον τελικού του Champions League και ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε την Γαλλική ομάδα στο προεδρικό μέγαρο.

Ο Γάλλος πρόεδρος αποθέωσε την Παρί Σεν Ζερμέν για το δεύτερο σερί τίτλο στο Champions League, ενώ αναφέρθηκε και στα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στους δρόμους του Παρισιού.

Αναλυτικά:

«Μας κρατήσατε στο κάθισμά μας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πέρυσι, ήταν απλό, τεράστιο. Βγήκατε και το πήρατε. Χθες, χάρη στην Παρί Σεν Ζερμέν, η Γαλλία πέτυχε σε δύο χρόνια αυτό που δεν είχε κάνει σε 70 χρόνια ποδοσφαίρου: δύο τίτλους. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Η Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε στην κορυφαία κατηγορία κατακτώντας δύο συνεχόμενους τίτλους. Είναι τεράστιο, είναι τεράστιο. Είναι πηγή υπερηφάνειας για την Παρί Σεν Ζερμέν, για το Παρίσι, για όλη τη Γαλλία.

Όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μέχρι το τέλος. Κανείς δεν έχασε την ψυχραιμία του. Δεν τα παράτησες ποτέ και έδειξες ενότητα, δύναμη χαρακτήρα και ωριμότητα. Δεν έδειξες ποτέ κανένα σημάδι νευρικότητας. Αντέξατε, επιστρέψατε. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, τα νεύρα σας ήταν δυνατά. Αυτό είναι το σημάδι μιας πραγματικά σπουδαίας ομάδας. Η Παρί είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.»

Για τα επεισόδια στο Παρίσι: «Το Παρίσι κέρδισε, δύο αστέρια. Είδαμε σκηνές βίας στο Παρίσι. Ευχαριστώ τον Υπουργό Εσωτερικών και όλες τις ομάδες που κινητοποιήθηκαν. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό δεν μας αρέσει. Θα είμαστε ασυμβίβαστοι με όσους συνελήφθησαν. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε άλλο αυτό, τελείωσε! Αρκετά. Τελείωσε».

Για τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί: «Ποτέ δεν εγκατέλειψες την Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι μεγάλη πηγή υπερηφάνειας που οδήγησες αυτόν τον σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν έχω ξεχάσει όλους τους ειδικούς του ποδοσφαίρου που έλεγαν ότι θα ήταν άσχημα τα πράγματα όταν έφτασε ο Λουίς Ενρίκε. Χθες είδαμε έναν προπονητή που ήταν ένας εξαιρετικός μαέστρος. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όλη την κριτική. Δύο αστέρια.» May 31, 2026

Για Μαρκίνιος και Ντεμπελέ: Δεν θα αναφέρω όλους τους παίκτες, αλλά ίσως θα ήθελα να τονίσω τον αρχηγό. Ο Μαρκίνιος βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν πολλοί του είπαν ότι έπρεπε να φύγει, έμεινε. Και τι αρχηγός. Ο Μαρκίνιος, ένας παίκτης δύο αστέρων. Και έχουμε μαζί μας και έναν κάτοχο της Χρυσής Μπάλας. Είμαστε τυχεροί, το πόδι του Ουσμάν δεν έτρεμε χθες».

Για την εθνική Γαλλίας: «Τώρα, περιμένω από τους “Μπλε” μας να βάλουν και τρίτο στη φανέλα μας».