Θησείο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια 20χρονη για να της κλέψουν το κινητό – Είχαν απειλήσει βενζινά με μαχαίρι 10 μέρες πριν

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συμμορία ανηλίκων έπεσε 20χρονη κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο τα ξημερώματα της Κυριακής (31/5).

Όπως μεταδίδει το MEGA, οι ανήλικοι χτύπησαν την 20χρονη σε κεφάλι και κοιλιά, της πήραν το κινητό και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στη μέση του δρόμου. Η 20χρονη κατήγγειλε το περιστατικό και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους ανήλικους στην Ιερά Οδό. Κατά τις ίδιες πηγές, μέλη της συμμορίας είναι δύο αγόρια και δύο κορίτσια ηλικίας 14 έως 16 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, διαπιστώθηκε οι δύο ανήλικοι δράστες ήταν γνώριμοι των Αρχών καθώς πριν από περίπου 10 ημέρες είχαν απειλήσει με μαχαίρι υπάλληλο βενζινάδικου στο Παγκράτι παίρνοντάς του το κινητό και χρήματα.

Φέρε τα λεφτά, κατευθείαν με το μαχαίρι στο χέρι. Μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο, ζήτησαν τα λεφτά, τα δώσαμε γιατί δεν γινόταν να βάλουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι. Κάλεσα κατευθείαν την αστυνομία», είπε ο υπάλληλος.