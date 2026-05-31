Ιερά Οδός: Άγουρη συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονη για να της αρπάξει το κινητό – Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους

Σοκ προκαλεί νέα επίθεση με θύμα μια 20χρονη κοπέλα, η οποία έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας από συμμορία ανηλίκων, τα ξημερώματα στην περιοχή της Ιεράς Οδού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα. Την ώρα που η νεαρή γυναίκα κινούταν πεζή, την πλησίασε μια ομάδα τεσσάρων ανηλίκων, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, ηλικίας 14 έως 16 ετών.

Οι δράστες της επιτέθηκαν αναπάντεχα με ιδιαίτερη σφοδρότητα, καταφέρνοντάς της χτυπήματα στο πρόσωπο και στην κοιλιά. Αφού την ακινητοποίησαν με τη βία, της απέσπασαν το κινητό της τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη – Γνώριμοι των αρχών οι δράστες

Μετά την άμεση καταγγελία της 20χρονης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη των τεσσάρων ανηλίκων έγιναν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι συλληφθέντες δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές.

Αντίθετα, έχουν απασχολήσει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν την Αστυνομία, καθώς πριν από λίγους μήνες είχαν ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή τους σε άλλη υπόθεση ληστείας.

Η προανάκριση για το συμβάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.